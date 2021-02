Giulia Salemi scoppia in lacrime per Tommaso e Dayane: “Cattivi, insensibili, mi vogliono distruggere” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una settimana di discussioni il rapporto di Giulia Salemi con Tommaso Zorzi e Dayane Mello è precipitato fino ad una rottura che sembra insanabile. Lunedì notte l’influencer milanese ha litigato prima con il 25enne e poi con la modella brasiliana. Frecciatine, cattiverie, vecchi dissapori, accuse di vario tipo, i tre si sono detti di tutto, ma a crollare è stata solo la Salemi Power. Se Dayane e Tommy si sono fatti forza a vicenda, Giulia Salemi ieri è scoppiata in lacrime e si è sfogata con il suo Pierpaolo Pretelli. “Piango per l’insieme. Sono le ultime settimane e non le sto vivendo con tranquillità. Quello che è successo ieri mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una settimana di discussioni il rapporto diconZorzi eMello è precipitato fino ad una rottura che sembra insanabile. Lunedì notte l’influencer milanese ha litigato prima con il 25enne e poi con la modella brasiliana. Frecciatine, cattiverie, vecchi dissapori, accuse di vario tipo, i tre si sono detti di tutto, ma a crollare è stata solo laPower. See Tommy si sono fatti forza a vicenda,ieri èta ine si è sfogata con il suo Pierpaolo Pretelli. “Piango per l’insieme. Sono le ultime settimane e non le sto vivendo con tranquillità. Quello che è successo ieri mi è rimasto addosso, troppa cattiveria, troppa. Davvero troppe cose cattive contro ...

