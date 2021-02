Continua la corsa di Piazza Affari dopo incarico a Draghi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Piazza Affari non accenna a interrompere la sua corsa dopo che Mario Draghi ha accettato, con riserva, l’incarico di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.838 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) Continua la sessione in rialzo e avanza a 55,23 dollari per barile. Scende molto lo spread, raggiungendo +105 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,57%. Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,48%, poco mosso Londra, che mostra un +0,05%, e si muove in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.non accenna a interrompere la suache Marioha accettato, con riserva, l’di formare il governo, alla fine del suo colloquio con Mattarella. L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,202. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.838 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil)la sessione in rialzo e avanza a 55,23 dollari per barile. Scende molto lo spread, raggiungendo +105 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,57%. Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,48%, poco mosso Londra, che mostra un +0,05%, e si muove in ...

L'euro - dollaro continua ad indebolirsi e si avvicina sempre più a quota 1,20. La flessione in ... Il petrolio si è riportato sui massimi di gennaio 2020: la corsa al rialzo continuerà? Il petrolio è ...

Piazza Affari non accenna a interrompere la sua corsa dopo che Mario Draghi ha accettato, con ... Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 55,23 dollari per barile.

Le Borse sono in una situazione moderata con tendenza rialzista nel medio termine: cosa aspettarsi ora? La view di Emanuele Rigo.

