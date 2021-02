Borse asiatiche a due velocità. Tokyo chiude in buon rialzo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tokyo termina la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dell’1,00%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l’indice di Shenzhen(-0,61%). Poco sotto la parità Hong Kong (-0,23%); in rialzo Seul (+1,06%). In denaro Mumbai (+1,16%); sulla stessa tendenza, sale Sydney (+0,9%). Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,03%. Sostanziale invarianza per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,09%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,05%, mentre il rendimento del titolo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –termina la sessione in, con il Nikkei 225 che avanza dell’1,00%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l’indice di Shenzhen(-0,61%). Poco sotto la parità Hong Kong (-0,23%); inSeul (+1,06%). In denaro Mumbai (+1,16%); sulla stessa tendenza, sale Sydney (+0,9%). Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto -0,03%. Sostanziale invarianza per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,09%. Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,05%, mentre il rendimento del titolo ...

Inizio 2021 col botto per il mercato azionario di Hong Kong: l'Hang Seng è fra gli indici che hanno performato meglio (al 25 gennaio aveva guadagnato il 10,7%); l'indice Hang Seng China Enterprise è ...

Le azioni asiatiche sono in crescita per il secondo giorno, con un rally che viene ritenuto da alcuni analisti ... Positivi i future sulle principali Borse europee e per gli Usa. Taiwan (+2,2%) e la ...

I future sui listini del Vecchio continente si muovono in lieve recupero. Tokyo segna un rialzo di oltre l’1 per cento ...

(Teleborsa) - Tokyo termina la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dell'1,00%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al..

