Auto bloccata sui binari a Iseo Investita dal treno, salvo il conducente (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, al passaggio a livello di Pilzone di Iseo. Circolazione interrotta per circa due ore, servizio bus sostitutivo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 3 febbraio lungo la linea ferroviaria Brescia--Edolo, al passaggio a livello di Pilzone di. Circolazione interrotta per circa due ore, servizio bus sostitutivo.

andreaborsoi1 : Dopo animata discussione, chiamato polizia e ShareNow. Auto bloccata coi tizi dentro. Non l'avrò io ma manco loro!… - webecodibergamo : L'incidente oggi pomeriggio - Davidone74 : Schianto tra un’auto e un autobus di linea a Orino, circolazione bloccata sulla provinciale - robyv73 : @ferrarailgrasso @OGiannino Cosa potrà fare Draghi contro una burocrazia che per permettere di posare la fibra otti… - Pelegrundam : @NullOthersider @magicadespell78 @Confumale No cara, spiegati per favore. Forse te eri scesa di casa a fare la pass… -