Storey Rich Energy | “Mazepin è un futuro campione del mondo”

(Di martedì 2 febbraio 2021) William, CEO diha soprannominato il nuovo pilota della Haas, Nikita, undi Formula Uno. Il pilota si appresta ad affrontare il suo primo campionato in F1 con la scuderia americana della Haas. Vesti: “Mercedes non significa essere sotto pressione”: questione di soldi? Il CEO diè entrato neldella Formula Uno nel 2019 quando la bevanda energetica divenne sponsor del team Haas. Una sponsorizzazione che durò solo per pochi mesi. Lo stessosolo poche settimane dopo l’inizio della stagione, comunicò di aver messo fine alla partnership con Haas per “mancanza di risultati”. In seguito, la scuderia continuò a promuovere il ...

