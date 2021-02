Mario Draghi al Quirinale: i 5 Stelle implodono, ora la scissione è possibile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ci siamo legati mani e piedi al nome di Conte, uno che non è dei nostri e che al dunque non si è mai sbilanciato per noi, e siamo andati a sbattere”. Mario Draghi è stato appena convocato al Quirinale per mercoledì a mezzogiorno, il Movimento 5 Stelle sbanda, si rattrappisce su veleni e litigi interni, è afono rispetto a una scelta che disorienta tutti. Dal mattino il pessimismo era diffuso, ma non fino a questo punto, almeno dal punto di vista dei 5 Stelle. Si pronosticava un supplemento di esplorazione, si facevano conti e ragionamenti su un nuovo giro di consultazioni che dovesse individuare un premier alternativo. “Abbiamo difeso ad oltranza alcuni dei nostri che sono indifendibili - si sfoga a sera un parlamentare - la partita era difficile, ma così ci hanno mandato a sbattere su ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Ci siamo legati mani e piedi al nome di Conte, uno che non è dei nostri e che al dunque non si è mai sbilanciato per noi, e siamo andati a sbattere”.è stato appena convocato alper mercoledì a mezzogiorno, il Movimento 5sbanda, si rattrappisce su veleni e litigi interni, è afono rispetto a una scelta che disorienta tutti. Dal mattino il pessimismo era diffuso, ma non fino a questo punto, almeno dal punto di vista dei 5. Si pronosticava un supplemento di esplorazione, si facevano conti e ragionamenti su un nuovo giro di consultazioni che dovesse individuare un premier alternativo. “Abbiamo difeso ad oltranza alcuni dei nostri che sono indifendibili - si sfoga a sera un parlamentare - la partita era difficile, ma così ci hanno mandato a sbattere su ...

