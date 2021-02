Grande Fratello Vip | Alda D’Eusanio parla di Maria De Filippi e la regia stacca immediatamente – VIDEO

Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - Thejohnls : Noi #ruters CHIEDIAMO LA CHIUSURA DEL GRANDE FRATELLO anticipata all'8 febbraio. Continuano a tenere la musica spar… - gfvip_gspp : Qui non si parla di fandom, fan e gruppi, qui si parla di una ragazza che ha perso suo fratello. Con tanto dispiace… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Ancora non si hanno informazioni dettagliate su quanto successo, ma solo l'annuncio da parte di Juliano: " Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio", ha ...Si susseguono le indiscrezioni sui concorrenti dell' Isola dei Famosi 2021 , che partirà su Canale 5 subito dopo la chiusura delVip . Al timone del reality - unica certezza al momento - ci sarà Ilary Blasi mentre lo storico inviato Alvin cederà il testimone : al suo posto sarebbe stata chiamata Elenoire ...Grave lutto per la giovane modella brasiliana del Grande Fratello Vip Dayane Mello | E' venuto a mancare in queste ore il fratello Lucas ...È morto il fratello di Dayane Mello. Lucas aveva 27 anni e al momento non si hanno notizie sulle cause della morte. A dare la notizia l’altro fratello di Dayane: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lu ...