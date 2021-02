Governo, trattative infinite: “No mediazioni” (Di martedì 2 febbraio 2021) Concluse le consultazioni con la formazione di un nuovo Governo ancora in alto mare: “Non c’è spazio per le mediazioni”. fico (web source)Le consultazioni al Governo sono praticamente concluse col futuro dell’esecutivo sempre più in bilico. Il mandato esplorativo di Fico aveva l’intenzione di ricucire le distanze, ma, almeno per il momento, non sembra esserci riuscito. In seguito all’incontro con i capigruppo dei partiti politici in questione, il presidente della Camera è atteso da Mattarella entro le ore 20:30. Porterà quindi un resoconto degli incontri e di un grande sforzo, da lui compiuto, affinché si trovasse un’intesa. Non tutto è però andato secondo i piani, anzi, gli animi sono accesi più che mai. Fumata nera nell’incontro tra Italia Viva e la maggioranza matteo renzi (web source)Ultime ore di confronto nel ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021) Concluse le consultazioni con la formazione di un nuovoancora in alto mare: “Non c’è spazio per le”. fico (web source)Le consultazioni alsono praticamente concluse col futuro dell’esecutivo sempre più in bilico. Il mandato esplorativo di Fico aveva l’intenzione di ricucire le distanze, ma, almeno per il momento, non sembra esserci riuscito. In seguito all’incontro con i capigruppo dei partiti politici in questione, il presidente della Camera è atteso da Mattarella entro le ore 20:30. Porterà quindi un resoconto degli incontri e di un grande sforzo, da lui compiuto, affinché si trovasse un’intesa. Non tutto è però andato secondo i piani, anzi, gli animi sono accesi più che mai. Fumata nera nell’incontro tra Italia Viva e la maggioranza matteo renzi (web source)Ultime ore di confronto nel ...

RaffaeleFitto : Manca meno di un'ora dall'incontro di #Fico con #Mattarella le trattative per formare un nuovo governo sono in alto… - ilpost : Sul nuovo governo è tutto fermo - SandroBonomi2 : RT @NatMarmo: Pare che non ci sia intesa tra le varie forze politiche per la formazione del Governo. Per il M5S non c'è spazio per trattati… - erika_prenner : RT @NatMarmo: Pare che non ci sia intesa tra le varie forze politiche per la formazione del Governo. Per il M5S non c'è spazio per trattati… - FscoMer : RT @A_NMorelli: Evidente il simbolismo provocatorio di IV al tavolo delle trattative: il nuovo #contrattodigoverno' evoca l'esperienza del… -