Auto, in calo le immatricolazioni a gennaio (Di martedì 2 febbraio 2021) A gennaio 2021 si registra un nuovo calo per quanto riguarda le immatricolazioni delle Auto nuove: i dati della Motorizzazione forniti dal Ministero dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati della Motorizzazione per quanto riguarda le immatricolazioni nel mese di gennaio 2021, e il mondo dei motori non può sorridere alla luce della nuova flessione relativa alle vendite. immatricolazioni Auto, i dati di gennaio Insomma, il peggio non è ancora alle spalle. Molti speravano che con la fine del 2021 i dati potessero far registrare una costante anche se moderata crescita, invece il clima di incertezza, l’emergenza sanitaria ancora in corso e la crisi economica frenano le vendite delle nuove ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) A2021 si registra un nuovoper quanto riguarda ledellenuove: i dati della Motorizzazione forniti dal Ministero dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti ha pubblicato i dati della Motorizzazione per quanto riguarda lenel mese di2021, e il mondo dei motori non può sorridere alla luce della nuova flessione relativa alle vendite., i dati diInsomma, il peggio non è ancora alle spalle. Molti speravano che con la fine del 2021 i dati potessero far registrare una costante anche se moderata crescita, invece il clima di incertezza, l’emergenza sanitaria ancora in corso e la crisi economica frenano le vendite delle nuove ...

news_mondo_h24 : Auto, in calo le immatricolazioni a gennaio - KONGnews_it : Mercato dell’auto in Italia: a gennaio immatricolazioni in calo del 14%. Un risultato tutto sommato non eccessivame… - Jinjinia : RT @BollettinoIl: AUTO: il 2021 riparte in salita, a #gennaio #immatricolazioni in calo del 14% . Perdono circa 1/3 delle #vendite il #moto… - kalat75 : RT @cristianovilla9: Se togliamo,viaggi di lavoro e turismo,hotel,ristoranti,discoteche, negozi scarpe e abbigliamento,metro,tram e bus,cal… - cristianovilla9 : Se togliamo,viaggi di lavoro e turismo,hotel,ristoranti,discoteche, negozi scarpe e abbigliamento,metro,tram e bus,… -