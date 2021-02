Attenzione al Finto Rimorso TIM – Email da cestinare con oggetto : “Rimborso Riferimento : TIM-A9205W” (Di martedì 2 febbraio 2021) Attenzione alla Email di phishing che propone un Finto Rimorso TIM con oggetto “Rimborso Riferimento : TIM-A9205W” Ecco il testo della finta Email : Gentile cliente, Abbiamo notato Che hai pagato la bolletta Nello Stesso tempo Due volte. Importo : 37 euroRiferimento : TIM-AxxxxPer confermare il Rimborso Fare clic sul seguente link : https://Rimborso.tim.it//Rimborso.asp?Crypt=xxxxx Cordiali saluti, Servizio clienti -Tim.it Alcuni consigli per non cadere in queste truffe tramite Email : – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms sospetti; – Verificare sempre l’autenticità della pagina dell’istituto bancario o del mittente di servizi. – ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 2 febbraio 2021)alladi phishing che propone unTIM con: TIM-” Ecco il testo della finta: Gentile cliente, Abbiamo notato Che hai pagato la bolletta Nello Stesso tempo Due volte. Importo : 37 euro: TIM-AxxxxPer confermare ilFare clic sul seguente link : https://.tim.it//.asp?Crypt=xxxxx Cordiali saluti, Servizio clienti -Tim.it Alcuni consigli per non cadere in queste truffe tramite: – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms sospetti; – Verificare sempre l’autenticità della pagina dell’istituto bancario o del mittente di servizi. – ...

