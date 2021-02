Tiki Taka stasera in tv con Chiambretti: ospiti, canale, orario e streaming 1 febbraio (Di martedì 2 febbraio 2021) Tiki Taka è pronto ad andare in scena come ogni inizio settimana nella seconda serata di lunedì 1 febbraio. Questa volta tra gli ospiti di Piero Chiambretti ci saranno il ct della Nazionale Roberto Mancini, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga e l’ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro. Nel salotto per commentare la giornata di campionato appena trascorsa non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani, Paolo Brosio e Raffaele Auriemma. L’orario d’inizio e il canale sono sempre gli stessi, ovvero le 23.15 su Italia Uno, con la puntata che sarà anche ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021)è pronto ad andare in scena come ogni inizio settimana nella seconda serata di lunedì 1. Questa volta tra glidi Pieroci saranno il ct della Nazionale Roberto Mancini, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga e l’ex centrocampista di Juventus e Napoli Massimo Mauro. Nel salotto per commentare la giornata di campionato appena trascorsa non mancheranno le analisi e i commenti di Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport), Xavier Jacobelli (direttore di Tuttosport), Andrea Di Caro (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani, Paolo Brosio e Raffaele Auriemma. L’d’inizio e ilsono sempre gli stessi, ovvero le 23.15 su Italia Uno, con la puntata che sarà anche ...

