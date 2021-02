Serie A Femminile, giro di boa superato: ecco la classifica (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il prossimo fine settimana la Serie A Femminile ripartirà, dopo la sosta dedicata alla Coppa Italia, con il 13° turno di campionato. Fin qui, si è potuta osservare la riaffermazione della Juventus, inseguita da un Milan capace di cadere solo dinanzi alle stesse bianconere. Le sorprese sono state Sassuolo ed Empoli, mentre è scivolata la Fiorentina. ecco dunque come sta andando il massimo torneo calcistico Femminile italiano. Serie A Femminile, Juventus al comando Come anticipato, è la squadra bianconera a trovarsi al comando della classifica della Serie A Femminile. Le torinesi non hanno sbagliato un colpo, collezionando 12 vittorie su altrettante partite. La fila delle inseguitrici si è via via assottigliata e ora l’unica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il prossimo fine settimana laripartirà, dopo la sosta dedicata alla Coppa Italia, con il 13° turno di campionato. Fin qui, si è potuta osservare la riaffermazione della Juventus, inseguita da un Milan capace di cadere solo dinanzi alle stesse bianconere. Le sorprese sono state Sassuolo ed Empoli, mentre è scivolata la Fiorentina.dunque come sta andando il massimo torneo calcisticoitaliano., Juventus al comando Come anticipato, è la squadra bianconera a trovarsi al comando delladella. Le torinesi non hanno sbagliato un colpo, collezionando 12 vittorie su altrettante partite. La fila delle inseguitrici si è via via assottigliata e ora l’unica ...

