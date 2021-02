Pomezia | tentano il colpo al supermercato | ma la cassaforte esplode e divampa l’incendio | danni enormi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Hanno tentato ilgrosso alEurospin di via Naro, a, ma qualcosa è andato storto, costringendo i ladri a fuggire a mani vuote, lasciando però dietro di loroper migliaia di euro. E’ successo questa notte intorno alle ore 2:00. Degli sconosciuti sono riusciti a introdursi nel discount del centro commerciale all’angolo tra via Nato e via dei Castelli Romani e, una volta all’interno, hanno puntato alla. La loro intenzione era probabilmente quella di aprirla con dell’esplosivo, ma evidentemente i calcoli sono stati fatti male, perché il materiale utilizzato – forse a causa di una scintilla – a provocato un incendio che in pochi istanti èto nel, costringendo alla fuga i malviventi, che hanno lasciato la ...

