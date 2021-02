"Ok Conte-ter, ma elezioni anticipate vanno evitate in ogni caso", dice Zanda (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un Conte-ter e non fanno ipotesi di un eventuale fallimento. Mi sembra però certo che, in qualsiasi circostanza, si dovrebbero evitare elezioni politiche anticipate e prevedere che all'Italia servirà una soluzione politica fortemente europeista con un governo formato e presieduto da una personalità di alto profilo e una maggioranza forte". Lo afferma in un'intervista a Repubblica il senatore dem, Luigi Zanda. Quanto alla soluzione della crisi, Zanda ha osservato: "Non giriamo attorno al problema. La questione più rilevante è comprendere la posizione di Matteo Renzi e di Italia Viva. La crisi ha azzerato le polemiche politiche precedenti. Quindi è giusto far cadere qualsiasi preclusione nei confronti di Iv, ma Renzi deve dimostrare di volere costruire e ... Leggi su agi (Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - "Oggi sia Pd che 5Stelle puntano tutto su un-ter e non fanno ipotesi di un eventuale fallimento. Mi sembra però certo che, in qualsiasi circostanza, si dovrebbero evitarepolitichee prevedere che all'Italia servirà una soluzione politica fortemente europeista con un governo formato e presieduto da una personalità di alto profilo e una maggioranza forte". Lo afferma in un'intervista a Repubblica il senatore dem, Luigi. Quanto alla soluzione della crisi,ha osservato: "Non giriamo attorno al problema. La questione più rilevante è comprendere la posizione di Matteo Renzi e di Italia Viva. La crisi ha azzerato le polemiche politiche precedenti. Quindi è giusto far cadere qualsiasi preclusione nei confronti di Iv, ma Renzi deve dimostrare di volere costruire e ...

