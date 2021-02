Incidente a Casal Velino | vittima un bambino di quattro anni

(Di lunedì 1 febbraio 2021), in provincia di Salerno. Ci sono anche dei feriti. Indagano i carabinieri per accertare le cause MARCO BERTORELLO/AFP via Getty ImagesTragedia a, località nel Cilento in provincia di Salerno. A seguito di unstradale undiha perso la vita. Era a bordo di un auto con la mamma e la sorella, in località Verduzio. Ancora da accertare le condizioni delle altre due persone. Indagano i carabinieri di Vallo della Lucania chiamati a far luce sulle cause e la dinamica del sinistro. La vettura era guidata dalla madre che ha perso il controllo andando a finire in un canale. Il fatto è avvenuto alle 13.30. Presumibilmente erano di ritorno da scuola. Il 118 ...

Un bambino di 4 anni ha perso la vita in unstradale avvenuto aVelino, nel Salernitano. Il piccolo si trovava a bordo di un'automobile insieme con alcuni familiari quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è finita ...Velino . Tragedia aVelino, un'auto, per cause ancora da accertare, è sbandata finendo in un canale, morto un ... L'è avvenuto in località Verduzio. Sul posto sono intervenuti tre ...Incidente a Casal Velino, in provincia di Salerno. Ci sono anche dei feriti. Indagano i carabinieri per accertare le cause ...A Casal Velino, nel Salernitano, un bambino di 4 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il piccolo si trovava a bordo di un'automobile con la mamma e la sorellina quando, per ...