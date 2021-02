Grande Fratello Vip, Alda D’Eusanio non squalificata: ma è polemica (Di martedì 2 febbraio 2021) L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi può continuare a vivere la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, come ha deciso il pubblico con il televoto flash L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 2 febbraio 2021) L'ex opinionista dell'Isola dei Famosi può continuare a vivere la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, come ha deciso il pubblico con il televoto flash L'articolo proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - GrandeFratello : Una vera e propria forza della natura... Alda in questi primi giorni ha letteralmente infiammato la Casa. Ma, tra p… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - SHabilaj : RT @jupitears: Non Nello che sta per fare la proposta di matrimonio a Carlotta in diretta nazionale dentro la casa del grande fratello #gf… - GiuliaScattolon : RT @blackbarbiee97: Ma voi ancora che ci credete? Ma secondo voi se una non volesse portare fuori nomi ‘intoccabili’ va a parlarne al grand… -