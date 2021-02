Benno non risponde al Gip e resta in carcere: indizi su due audio WhatsApp della madre (Di lunedì 1 febbraio 2021) Benno Neumair è in carcere da giorni ormai. La procura di Bolzano lo accusa di avere ucciso i suoi genitori lo scorso 4 gennaio, e di avere gettato i loro corpi esanimi nelle acque dell’Adige dal ponte di Vadena. Al riguardo ha solo indizi, tuttavia ha confermato il fermo del 30enne il quale, sebbene non abbia reso una confessione sui presunti duplici delitti, giovedì scorso si è costituito nel cuore della notte. Durante l’udienza di convalida del fermo ha fatto scena muta davanti al Gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere. La traccia ematica rinvenuta sul ponte di Vadena, da cui Benno avrebbe gettato i cadaveri dei genitori (al momento non rinvenuti nonostante assidue e approfondite ricerche), sarebbe riconducibile proprio a Peter Neumair, ad oggi ancora ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)Neumair è inda giorni ormai. La procura di Bolzano lo accusa di avere ucciso i suoi genitori lo scorso 4 gennaio, e di avere gettato i loro corpi esanimi nelle acque dell’Adige dal ponte di Vadena. Al riguardo ha solo, tuttavia ha confermato il fermo del 30enne il quale, sebbene non abbia reso una confessione sui presunti duplici delitti, giovedì scorso si è costituito nel cuorenotte. Durante l’udienza di convalida del fermo ha fatto scena muta davanti al Gip e si è avvalsofacoltà di nonre. La traccia ematica rinvenuta sul ponte di Vadena, da cuiavrebbe gettato i cadaveri dei genitori (al momento non rinvenuti nonostante assidue e approfondite ricerche), sarebbe riconducibile proprio a Peter Neumair, ad oggi ancora ...

