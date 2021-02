Andrea Zelletta a rischio eliminazione | Alba Parietti | «È tutta colpa mia…»

(Di lunedì 1 febbraio 2021)è intervenuta sui social in difesa di, attaccato da alcuni utenti che lo hanno accusato di aver violato il regolamento del “GF Vip”, parlando con l’opinionista fuori dalla casa più spiata di Italia. La madre di Francesco Oppini si è prontamente presa la responsabilità di quanto accaduto. Proprio per evitare “ripercussioni” sul giovane concorrente. leggi anche l’articolo —> Walter Zenga a “Live non è la D’Urso”, rivelazione “bomba in diretta”: «Sì, lo dico qui…» Il tutto è partito da un’esternazione diin Casa, poco dopo aver scoperto che Pierpaolo Pretelli sarebbe stato il primo finalista uomo del reality. «Dopo 5 mesi, mi serviva una carica e non l’ho avuta. Sono felice per Pierpaolo però… Fuori ho incontratomi ...

SolaconZain_ : Andrea zelletta da quando è uscito e poi rientrato ha fatto un grow up assurdo. Ha saputo tirare fuori emozioni, ha… - emanuel07522992 : a me piace Zelletta, a te piace Zenga ? Adesso o intendevano chi tra i due Andrea è migliore oppure è un paletto… - pakula2 : RT @hugsme_lou: Andrea Zelletta già era comodino prima,poi si è attaccato al culo di Stefania e Tommaso e cerca di buttare giù Maria Teresa… - Marga26503819 : RT @hugsme_lou: Andrea Zelletta già era comodino prima,poi si è attaccato al culo di Stefania e Tommaso e cerca di buttare giù Maria Teresa… - hugsme_lou : Andrea Zelletta già era comodino prima,poi si è attaccato al culo di Stefania e Tommaso e cerca di buttare giù Mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Samantha De Grenet prova a pilotare il Grande Fratello Vip 2020 provando a far cadere l'impero ma senza riuscirci e tutto perché, a differenza di Rosalinda Cannavò, non si lascia trasportare e manovrare. La questione però non è sfuggita ai fan che proprio in questo ore, in attesa della puntata di questa sera, ...L'amica si è lanciata di nuovo nel suo solito vittimismo lasciando intendere che per alcuni coinquilini è di nuovo inesistente e questo ha infastidito ancheche è andato a parlarne ...La quinta edizione del GFVIP è come i rotoloni Regina, non finisce mai. Adesso c'è una ulteriore novità: la radio del reality. La cosa è stata così comunicata ai concorrenti della casa, molti dei qual ...Alba Parietti, in merito all'incontro con Andrea Zelletta nel backstage del Grande Fratello Vip, ha raccontato di essersi limitata a un saluto.