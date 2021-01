Roma ingannevole e amabile. Guida a pregi e difetti di una Capitale al collasso

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Le rotelle dei trolley sui sampietrini, il garrito dei gabbiani, le campane che battono le ore, il sussurro di preti e suore a passeggio, i suoi colori, le albe e i tramonti da cartolina, ma anche il vociare delle risse per strada, il rombo di aerei troppo vicini, i clacson del traffico. Benvenuti a, una città che stando ai media e ai residenti è prossima al, sempre tra le ultime nelle classifiche di vivibilità con una lista di nefandezze tutte sue, da una serie di amministrazioni fallimentari alla corruzione capillare, da rigurgiti fascisti non più minoritari a una criminalità diffusa. Infinite sono le sue contraddizioni che la fanno essere incredibilmente, perché sembra ciò che non è ed è ciò che non appare. È grande e invece è immensa (è la metropoli più estesa d’Europa), viene definita sempre “eterna” (è ...