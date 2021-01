Ora è ufficiale: Iemmello al Frosinone (Di domenica 31 gennaio 2021) Come riportato in esclusiva, l’attaccante Pietro Iemmello passa dal Benevento al Frosinone a titolo definitivo. Questo il comunicato: Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Benevento Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Pietro Iemmello. Il calciatore classe ‘92 arriva a titolo definitivo. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Come riportato in esclusiva, l’attaccante Pietropassa dal Benevento ala titolo definitivo. Questo il comunicato: IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Benevento Calcio per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Pietro. Il calciatore classe ‘92 arriva a titolo definitivo. Foto: Zimbio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

