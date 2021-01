Benevento, quando una tranquilla passeggiata viene turbata da una rissa tra giovani (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Non si tratta di movida, quella è stata frenata da un po’ tra ordinanze, locali chiusi e divieti di varia natura. Qui si tratta di un problema ben più grave e profondo per certi versi: l’incapacità dei ragazzi di divertirsi. E allora capita di passeggiare in un sabato sera di pandemia, lungo Corso Garibaldi, gremito di persone protette e distanziate, pronte a godersi la serata nei limiti delle possibilità e degli orari. E nel bel mezzo della sera, quando il flusso era ancora importante, capita di imbattersi in un folto gruppo di ragazzini, zona Piazza Roma. Voci alte, è sembrato il classico prendersi in giro. Il tono è aumentato via via fino anche non è scattata una vera e propria rissa tra gruppi di persone: una ventina e probabilmente il più adulto potrebbe non arrivare alla maggiore età. ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non si tratta di movida, quella è stata frenata da un po’ tra ordinanze, locali chiusi e divieti di varia natura. Qui si tratta di un problema ben più grave e profondo per certi versi: l’incapacità dei ragazzi di divertirsi. E allora capita di passeggiare in un sabato sera di pandemia, lungo Corso Garibaldi, gremito di persone protette e distanziate, pronte a godersi la serata nei limiti delle possibilità e degli orari. E nel bel mezzo della sera,il flusso era ancora importante, capita di imbattersi in un folto gruppo di ragazzini, zona Piazza Roma. Voci alte, è sembrato il classico prendersi in giro. Il tono è aumentato via via fino anche non è scattata una vera e propriatra gruppi di persone: una ventina e probabilmente il più adulto potrebbe non arrivare alla maggiore età. ...

