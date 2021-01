Assembramenti, allarme di Miozzo: "Zona gialla non è normalità, i contagi possono schizzare in alto" (Di domenica 31 gennaio 2021) Monito del coordinatore del Cts di fronte alle folle che ieri pomeriggio hanno riempito i centri storici e le zone della movida. Decine di persone multate a Roma, Firenze, Bologna. Leggi su repubblica (Di domenica 31 gennaio 2021) Monito del coordinatore del Cts di fronte alle folle che ieri pomeriggio hanno riempito i centri storici e le zone della movida. Decine di persone multate a Roma, Firenze, Bologna.

repubblica : Assembramenti, allarme di Miozzo: 'Zona gialla non è normalità, i contagi possono schizzare in alto' - cronaca_news : Assembramenti, allarme di Miozzo: 'Zona gialla non è normalità, i contagi possono schizzare in alto'… - RinoSimeoni : RT @Jack79313535: Tg5 Allarme per assembramenti per emminente zone gialla interventi agenti di polizia... Ma cosa si credono i pagliacci de… - Monica24675734 : RT @Jack79313535: Tg5 Allarme per assembramenti per emminente zone gialla interventi agenti di polizia... Ma cosa si credono i pagliacci de… - infoitinterno : Covid zona gialla, allarme assembramenti da Napoli a Bologna: rischio di vanificare tutti gli sforzi -