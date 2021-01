Sanremo 2021: Fedez e la canzone su Instagram. Avviate verifiche per la sua partecipazione (Di sabato 30 gennaio 2021) "I n quest'epoca che ci ha derubati della musica dal vivo, Sanremo rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l'unico". Scriveva così Fedez su Instagram, postando una foto con ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) "I n quest'epoca che ci ha derubati della musica dal vivo,rappresenta non solo il palco più importante di Italia, ma anche l'unico". Scriveva cosìsu, postando una foto con ...

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - Agenzia_Ansa : In una storia postata su Instagram e poi tolta, Fedez accenna 'Chiamami per nome', il brano per Sanremo con Frances… - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - GiovanniVerdoli : RT @AllMusicItalia: Finalmente un'artista rompe il silenzio, @FiorellaMannoia, e spiega perché il Festival di Sanremo 2021 non può saltare… - Bob6Rock : RT @Corriere: Fedez e Michielin fuori da Sanremo? -