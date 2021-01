Sampdoria Juve 0-1 LIVE | Ranieri cambia l’attacco | dentro Torregrossa Ramirez

(Di sabato 30 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al viantus 5? Tiro Adren Silva – Ottimo spunto di Bereszynski che costringe Szczesny a uscire con il pugno. Sulla ribattuta il centrocampista dellaspara alto 7? Tiro Quagliarella – Conclusione fuori misura del capitano dellache da fuori area fa partire il tiro verso la porta, non inquadrandola 15? Corner ...

Juventus, Morata il primo a ripresentarsi in campo: la carica dello spagnolo per la ripresa dei giochi0, Juventus 1. 20' - - GOL DI CHIESAAAAAAAA! Azione splendida della! @Cristiano in profondità per @AlvaroMorata che trova @federicochiesa appostato in area di rigore pronto per battere ...SEGUI LA DIRETTA Le formazioni SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Keita, Quagliarella. All. Ranieri JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; ...Termina, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la prima frazione di gioco di Sampdoria-Juventus: ventesima giornata di Serie A. I bianconeri terminano il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie ad una ...