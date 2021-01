Perisic dice no al Borussia Dortmund. Le ultime sull’esterno dell’Inter (Di sabato 30 gennaio 2021) Ivan Perisic ha rifiutato due offerte dalla Bundesliga: l’esterno croato dell’Inter sogna la Premier League. Le ultime di mercato Ivan Perisic non vuole tornare in Bundesliga. Secondo quanto riportato Sport1, l’esterno dell’Inter ha respinto le offerte di Borussia Dortmund e Hertha Berlino. Il croato, al momento non vuole lasciare i nerazzurri. A fine stagione, però, valuterà con particolare attenzione le eventuali proposte provenienti dalla Premier League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Ivanha rifiutato due offerte dalla Bundesliga: l’esterno croatosogna la Premier League. Ledi mercato Ivannon vuole tornare in Bundesliga. Secondo quanto riportato Sport1, l’esternoha respinto le offerte die Hertha Berlino. Il croato, al momento non vuole lasciare i nerazzurri. A fine stagione, però, valuterà con particolare attenzione le eventuali proposte provenienti dalla Premier League. Leggi su Calcionews24.com

