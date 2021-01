Crimi a Fico, la scelta di Conte premier è indiscutibile (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - La delegazione M5s ha confermato a Roberto Fico che la scelta di Giuseppe Conte alla guida del governo per i pentastellati "è indiscutibile". "Abbiamo ribadito che la scelta di Conte come guida del governo è indiscutibile e frutto sintesi e di equilibrio tra le forze di maggioranza, è su quella che ancora si può costruire un grande lavoro"", ha detto Vito Crimi al termine della prima consultazione condotta dal presidente della Camera dopo il mandato esplorativo affidatogli dal Quirinale. No al Mes "Abbiamo chiesto che siano accantonati alcuni temi, strumentali e divisivi, ha riferito il rappresentante pentastellato, "penso al Mes". "Si prenda atto che non c'è una maggioranza" che lo appoggia e quindi "venga tolto dall'agenda e ci si concentri ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - La delegazione M5s ha confermato a Robertoche ladi Giuseppealla guida del governo per i pentastellati "è". "Abbiamo ribadito che ladicome guida del governo èe frutto sintesi e di equilibrio tra le forze di maggioranza, è su quella che ancora si può costruire un grande lavoro"", ha detto Vitoal termine della prima consultazione condotta dal presidente della Camera dopo il mandato esplorativo affidatogli dal Quirinale. No al Mes "Abbiamo chiesto che siano accantonati alcuni temi, strumentali e divisivi, ha riferito il rappresentante pentastellato, "penso al Mes". "Si prenda atto che non c'è una maggioranza" che lo appoggia e quindi "venga tolto dall'agenda e ci si concentri ...

SpagnoloPaola : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte scelta indiscutibile per i Cinque Stelle. #Crimi a #Fico: “Pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte scelta indiscutibile per i Cinque Stelle. #Crimi a #Fico: “Pronti ad affrontare questa sfida con tutte le forze… - SecolodItalia1 : Il M5S da Fico riapre a Renzi. Crimi: Conte non si discute, ma il Mes via dal tavolo - ColaiacomoM : #Conte Fico a Zingaretti, Crimi e Bersani: ambarapaciccicoco, tre galline sul comò ... - a70199617 : #IN POCHE PAROLE RENZI NON ROMPERE I COGLIONI TU E IL MES Governo diretta, M5S da Fico. Crimi: «Conte indiscutibile… -