Guidesi: ''In Lombardia 700 mln di danni per settimana in zona rossa'' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - ''La settimana in zona rossa ha causato alla Lombardia 700 milioni di danni''. A denunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi che invita il governo ad applicare il protocollo sanitario del distanziamento per permettere alle attività come bar e ristoranti di restare aperti pur se a scartamento ridotto. ''quello che diciamo -spiega all'Adnkronos- è che questo sistema delle zone così come strutturato non funziona. Non funziona perchè determina e condanna le attività alla mancata programmazione. E quando manca questo manca una delle basi dell'attività individuale che alla fine muore''. Certo la Regione con il programma Sì Lombardia ''ha attivato una sorta di compensazione sul fronte indennizzi, ma non può bastare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Milano, 29 gen. (Adnkronos) - ''Lainha causato alla700 milioni di''. A denunciarlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Guidoche invita il governo ad applicare il protocollo sanitario del distanziamento per permettere alle attività come bar e ristoranti di restare aperti pur se a scartamento ridotto. ''quello che diciamo -spiega all'Adnkronos- è che questo sistema delle zone così come strutturato non funziona. Non funziona perchè determina e condanna le attività alla mancata programmazione. E quando manca questo manca una delle basi dell'attività individuale che alla fine muore''. Certo la Regione con il programma Sì''ha attivato una sorta di compensazione sul fronte indennizzi, ma non può bastare. ...

Capezzone : +Oggi su @laveritaweb+ Intervista a Guido Guidesi, neoassessore lombardo allo Sviluppo: -responsabilità di Roma nel… - LegaSalvini : L'INTERVISTA DI GUIDO #GUIDESI: 'CAMPAGNA COMUNICATIVA DEL GOVERNO CONTRO LA #LOMBARDIA PER COPRIRE IL PALLOTTOLIER… - TV7Benevento : Guidesi: ''In Lombardia 700 mln di danni per settimana in zona rossa''... - GiorgioAntonel1 : RT @Adnkronos: #Guidesi: ''In #Lombardia 700mln di danni per settimana in #zonarossa'' - Adnkronos : #Guidesi: ''In #Lombardia 700mln di danni per settimana in #zonarossa'' -