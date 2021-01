Escursionista cade in dirupo e muore | tragedia a Carpineto Romano

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma –ieri alle 17 sui monti di Pian della Faggeta, a, ad oltre 1000 metri di quota, dove una commerciante romana di 36 anni, di Cinecitta’, e’ morta durante un’escursione in solitaria. La donna, dopo aver lasciato l’auto, si era incamminata da sola lungo un sentiero, quando per cause accidentali e’ precipitata per oltre 200 metri in un burrone con pendenza del 40%. La donna, sotto shock e bloccata, con difficolta’ e’ riuscita a dare l’allarme al 112, alle 16.30 circa. Immediato l’intervento sul posto dei soccorritori. Dopo diverse ricerce, alle 19, i Vigili del Fuoco del Soccorso Alpino insieme ai Carabinieri di, sono riusciti ad individuare la 36enne. Particolarmente complesse le operazioni di recupero con l’ausilio anche di un elicottero dell’Aeronautica Militare, a causa del ...