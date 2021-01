Da Enea una mappa per monitorare la qualità dell' aria in città

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - Unache permette di acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici inattraverso una rete di centraline di monitoraggio a basso costo, sia fisse che mobili, integrate con quelle regionali oggi in uso. Si chiama Air quality site suitability map ed è stata messa a punto dai ricercatori del Centrodi Portici, in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, nell'ambito del Progetto Air-Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions. Laè stata realizzata grazie a un metodo innovativo che permette di collocare le centraline in modo ottimale rispetto al territorio e alla vbilità locale degli inquinanti in, secondo uno schema che è stato testato a Portici, vicino Napoli. ...

Si chiama "Air Quality Site Suitability Map" ed è una mappa che permette di acquisire informazioni dettagliate sugli inquinanti atmosferici in città attraverso una rete di centraline di monitoraggio a basso costo, sia fisse che mobili, integrate con quelle regionali oggi in uso. La mappa è stata realizzata grazie a un metodo innovativo che permette di collocare le centraline in modo ottimale rispetto al territorio e alla variabilità locale degli inquinanti in ambiente urbano, secondo uno schema che è stato testato a Portici, vicino Napoli. 'mobili e stazioni fisse in grado di creare una mappatura ad alta risoluzione spazio temporale degli inquinanti in un ambiente complesso come quello urbano', spiega Grazia Fattoruso, ricercatrice