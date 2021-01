Amici 20, Martina discute anche con Alessandro: troppi capricci? (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stata una delle protagoniste del day time di questa settimana la ballerina di Amici 20 Martina. Per la sua storia d’amore con Aka7even, per la crisi avuta dopo la decisione di Lorella Cuccarini di farla ballare e cantare live e oggi, nella puntata del 29 gennaio 2021, a causa di una discussione con Alessandro. Tutto è iniziato durante una sessione di prove in sala danza. La maestra Lorella Cuccarini ha affidato a Martina e ad Alessandro una coreografia ispirata a balli proibiti, con la quale oltre che vedere i passi, vuole anche vedere la sintonia tra i due. I ballerini devono mostrarsi molto affiatati e fingere anche passionalità con il balletto che è stato loro affidato. Ma in sala le cose non sono andate nel migliore dei modi e Alessandro chiede ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stata una delle protagoniste del day time di questa settimana la ballerina di20. Per la sua storia d’amore con Aka7even, per la crisi avuta dopo la decisione di Lorella Cuccarini di farla ballare e cantare live e oggi, nella puntata del 29 gennaio 2021, a causa di una discussione con. Tutto è iniziato durante una sessione di prove in sala danza. La maestra Lorella Cuccarini ha affidato ae aduna coreografia ispirata a balli proibiti, con la quale oltre che vedere i passi, vuolevedere la sintonia tra i due. I ballerini devono mostrarsi molto affiatati e fingerepassionalità con il balletto che è stato loro affidato. Ma in sala le cose non sono andate nel migliore dei modi echiede ...

