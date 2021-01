Goleada con amnesia: Napoli-Spezia 4-2 è un Bignami della stagione (Di giovedì 28 gennaio 2021) È singolare l’alternanza del Napoli di questa stagione, che passa da una Goleada a una figuraccia. Questa sera il Napoli ha provato un’impresa straordinaria, ossia passare da Goleada a figuraccia nella stessa partita. Ha chiuso il primo tempo sul 4-0 allo Spezia. Partita virtualmente conclusa. Poi, nella ripresa, dal 70esimo al 73esimo, i liguri hanno segnato due reti che per qualche minuto hanno fatto temere un’altra partita da raccontare. Una partita che sintetizza perfettamente la ciclotimia degli azzurri. Una sorta di Bignami della stagione. In semifinale il Napoli affronterà l’Atalanta: il 3 febbraio in casa, il 10 in trasferta. Per fortuna la rimonta dello Spezia si è fermata a 4-2. Giusto in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) È singolare l’alternanza deldi questa, che passa da unaa una figuraccia. Questa sera ilha provato un’impresa straordinaria, ossia passare daa figuraccia nella stessa partita. Ha chiuso il primo tempo sul 4-0 allo. Partita virtualmente conclusa. Poi, nella ripresa, dal 70esimo al 73esimo, i liguri hanno segnato due reti che per qualche minuto hanno fatto temere un’altra partita da raccontare. Una partita che sintetizza perfettamente la ciclotimia degli azzurri. Una sorta di. In semifinale ilaffronterà l’Atalanta: il 3 febbraio in casa, il 10 in trasferta. Per fortuna la rimonta dellosi è fermata a 4-2. Giusto in ...

L’armata azzurra è inarrestabile! Gli azzurri trovano il quarto gol con Elmas. Contropiede azzurro con Insigne che splendidamente serve il macedone che deve solamente insaccare il pallone nella rete.

