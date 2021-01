FIORENTINA – Colpo per l’Under 17 A-B: arriva dalla Grecia (Di giovedì 28 gennaio 2021) FIORENTINA – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 28 gennaio 2021)– Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

La Fiorentina ha messo a segno il colpo Giorgos Charalampoglou. Classe 2004, si tratta di un promettente attaccante greco che arriva dal Niki Efkarpias FC e inizialmente si aggregherà ...

