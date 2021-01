Zingaretti: “Conte punto di equilibrio, chiederemo reincarico a Mattarella” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Zingaretti: “Conte punto di equilibrio” “Conte è un punto di equilibrio politico, chiederemo a Mattarella un reincarico”. Così ha detto Nicola Zingaretti alla direzione Pd al Nazareno, affermando che dopo il “salto nel buio che ha aperto una pericolosa stagione di precarietà era giusto tornare in parlamento e l’appello alla responsabilità del premier Conte per un governo europeista ha ottenuto la fiducia nei 2 rami del Parlamento senza il voto di Iv”. TUTTE LE NOTIZIE SULLA CRISI DI GOVERNO, LA DIRETTA Il processo di rilancio dell’azione di governo, chiesto dal Pd, secondo il segretario dem è infatti “stato interrotto dalle dimissioni delle ministre Iv, un’irresponsabile apertura della ... Leggi su tpi (Di mercoledì 27 gennaio 2021): “di” “è undipolitico,un”. Così ha detto Nicolaalla direzione Pd al Nazareno, affermando che dopo il “salto nel buio che ha aperto una pericolosa stagione di precarietà era giusto tornare in parlamento e l’appello alla responsabilità del premierper un governo europeista ha ottenuto la fiducia nei 2 rami del Parlamento senza il voto di Iv”. TUTTE LE NOTIZIE SULLA CRISI DI GOVERNO, LA DIRETTA Il processo di rilancio dell’azione di governo, chiesto dal Pd, secondo il segretario dem è infatti “stato interrotto dalle dimissioni delle ministre Iv, un’irresponsabile apertura della ...

