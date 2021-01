Piazza San Carlo, la sindaca Appendino condannata a un anno e sei mesi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a un anno e sei mesi nel processo con rito abbreviato per i fatti di Piazza San Carlo. Il processo si riferisce ai fatti del 3 giugno 2017, quando si scatenò un’ondata di panico tra la folla che assisteva alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Restarono ferite più di 1600 persone e morirono due donne: Erika Pioletti e Marisa Amato. Condannati, con la sindaca e alla stessa pena, anche il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l’allora questore Angelo Sanna, l’ex presidente di Turismo Torino (l’agenzia che si occupò dell’evento) Maurizio Montagnese, ed Enrico Bertoletti, professionista che si occupò di parte della progettazione. Per tutti l’accusa è di disastro, omicidio e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladi Torino, Chiara, è stataa une seinel processo con rito abbreviato per i fatti diSan. Il processo si riferisce ai fatti del 3 giugno 2017, quando si scatenò un’ondata di panico tra la folla che assisteva alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Restarono ferite più di 1600 persone e morirono due donne: Erika Pioletti e Marisa Amato. Condannati, con lae alla stessa pena, anche il suo ex capo di gabinetto Paolo Giordana, l’allora questore Angelo Sanna, l’ex presidente di Turismo Torino (l’agenzia che si occupò dell’evento) Maurizio Montagnese, ed Enrico Bertoletti, professionista che si occupò di parte della progettazione. Per tutti l’accusa è di disastro, omicidio e ...

