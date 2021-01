MilanoStremitz1 : RT @TRIESTE_news: Fincantieri: fallisce l'accordo con gli Chantiers de l'Atlantique - - GiorgioAntonel1 : RT @ElioLannutti: Fincantieri: fallisce accordo con gli Chantiers de l’Atlantique @sole24ore - libellula58 : RT @ElioLannutti: Fincantieri: fallisce accordo con gli Chantiers de l’Atlantique @sole24ore - kiara86769608 : RT @ElioLannutti: Fincantieri: fallisce accordo con gli Chantiers de l’Atlantique @sole24ore - AleFiveStars : RT @ElioLannutti: Fincantieri: fallisce accordo con gli Chantiers de l’Atlantique @sole24ore -

Ultime Notizie dalla rete : Fincantieri fallisce

Senza un piano industriale post-Covid, l'Antitrust Ue non può valutare l'operazione. Non cessa la collaborazione con Naval Group, che tramite Naviris ha all'attivo diverse commesse.Senza un piano industriale post-Covid, l'Antitrust Ue non può valutare l'operazione. Non cessa la collaborazione con Naval Group, che tramite Naviris ha all'attivo diverse commesse.