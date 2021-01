Con la Spal De Ligt - Demiral: in difesa prove di futuro per Pirlo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando hanno giocato insieme hanno blindato la difesa. Entra uno ed esce l'altro, per motivi fisici ancora prima che per scelta tecnica: Matthijs de Ligt e Merih Demiral hanno giocato insieme solo due ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quando hanno giocato insieme hanno blindato la. Entra uno ed esce l'altro, per motivi fisici ancora prima che per scelta tecnica: Matthijs dee Merihhanno giocato insieme solo due ...

juventusfc : Per trovare i precedenti con la @spalferrara in #CoppaItalia serve una... #BlackAndWhiteStory! ??… - forumJuventus : #JuveSpal, domani ore 20,45. GdS: 'Buffon torna fra i pali, con Demiral, De Ligt e Dragusin in difesa. In mezzo, su… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveSpal: 'Giocano De Ligt e Demiral. Szczesny e Bentancur riposano, per il resto sarà una squadra compe… - sportli26181512 : Buffon, l'inossidabile: titolare a 43 anni, punta al rinnovo e al record: Buffon, l'inossidabile: titolare a 43 ann… - sportli26181512 : Con la Spal De Ligt-Demiral: in difesa prove di futuro per Pirlo: Con la Spal De Ligt-Demiral: in difesa prove di f… -