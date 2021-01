Vaccino, l’annuncio di Arcuri: ecco quando avremo l’immunità completa (Di martedì 26 gennaio 2021) Vaccino Covid. Dopo i ritardi e i tagli alle consegne finalmente un bagliore di speranza. Per l’Italia sono in arrivo nuove dosi. Ritardi, tagli alle forniture e anche un contezioso con la Ue. Questa era la situazione del piano vaccini nelle scorse settimane. Ad oggi, la situazione sembra essere cambiata. La Pfizer ha ripreso le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 26 gennaio 2021)Covid. Dopo i ritardi e i tagli alle consegne finalmente un bagliore di speranza. Per l’Italia sono in arrivo nuove dosi. Ritardi, tagli alle forniture e anche un contezioso con la Ue. Questa era la situazione del piano vaccini nelle scorse settimane. Ad oggi, la situazione sembra essere cambiata. La Pfizer ha ripreso le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : Vaccini #Pfizer, 'Problema risolto', l'annuncio del viceministro Sileri - romi_andrio : RT @la_kuzzo: Devo sicuramente essere ancora dentro l’incubo di stanotte, perché non credo che un governo possa mai affidare all’uscita di… - CristinaGuarise : RT @la_kuzzo: Devo sicuramente essere ancora dentro l’incubo di stanotte, perché non credo che un governo possa mai affidare all’uscita di… - commercialista9 : RT @la_kuzzo: Devo sicuramente essere ancora dentro l’incubo di stanotte, perché non credo che un governo possa mai affidare all’uscita di… - LUIGIVACCARO5 : L’annuncio del vaccino anti-Covid fa bene anche al patrimonio dei miliardari dietro Biontech -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino l’annuncio Vaccino Covid, slittano le date per proteggere gli ottantenni. Il governo: «Un ritardo di 4 settimane» Corriere della Sera