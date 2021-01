Napoli-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 26 gennaio 2021)è in programma per giovedì 28 gennaio in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona di: come arrivano le squadre? Non è un buon momento per ildi Gennaro Gattuso. I partenopei sono reduci da due sconfitte consecutive con Juventus e Verona. Sconfitte che hanno presentato unaffaticato e molto distratto in fase difensiva. Sono 5 i gol subiti in due partite per quella che, fino alla sconfitta con il Verona, era la migliore difesa del campionato. Gattuso potrebbe dunque riproporre la coppia titolare Manolas-Koulibaly per ridare sostanza alla retroguardia. Davanti potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di ...