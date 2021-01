Calciomercato Benevento: Gaich in arrivo, i dettagli (Di martedì 26 gennaio 2021) Adolfo Gaich si avvicina sempre di più al Benevento: trattativa in dirittura d’arrivo per il calciatore argentino Adolfo Gaich si avvicina sempre di più al Benevento: la trattativa è alle battute finali e nelle prossime ore potrebbero essere organizzate le visite mediche. Come informa Gianluca Di Marzio, l’attaccante argentino arriverà in prestito per 6 mesi con opzione per 1 anno, qualora dovesse disputare il 50% delle partite. Il diritto di riscatto, fissato a giugno 2022, sarebbe di 11 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Adolfosi avvicina sempre di più al: trattativa in dirittura d’per il calciatore argentino Adolfosi avvicina sempre di più al: la trattativa è alle battute finali e nelle prossime ore potrebbero essere organizzate le visite mediche. Come informa Gianluca Di Marzio, l’attaccante argentino arriverà in prestito per 6 mesi con opzione per 1 anno, qualora dovesse disputare il 50% delle partite. Il diritto di riscatto, fissato a giugno 2022, sarebbe di 11 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

