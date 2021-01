The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario 64 si incontrano in questa incredibile mod non ufficiale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Throwback Expansion è il titolo della mod non ufficiale per The Legend of Zelda: Breath of the Wild che ci riporta nel mondo di Mario 64. Il modder Waikuteru ha dato fondo a tutta la sua sapienza del mondo Nintendo e alla sua perizia per creare una mod davvero sorprendente, che aggiunge al popolare classico moderno per Switch e WiiU una bella porzione giocabile rendendo la Whomp's Fortress un vero e proprio santuario del gioco. L'atmosfera è proprio quella giusta, le implementazioni grafiche sono fenomenali e il tutto è giocabile senza intoppi semplicemente scaricando e installando la mod. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Throwback Expansion è il titolo della mod nonper Theofof theche ci riporta nel mondo di64. Il modder Waikuteru ha dato fondo a tutta la sua sapienza del mondo Nintendo e alla sua perizia per creare una mod davvero sorprendente, che aggiunge al popolare classico moderno per Switch e WiiU una bella porzione giocabile rendendo la Whomp's Fortress un vero e proprio santuario del gioco. L'atmosfera è proprio quella giusta, le implementazioni grafiche sono fenomenali e il tutto è giocabile senza intoppi semplicemente scaricando e installando la mod. Leggi altro...

La 27enne nata a Monza e cresciuta a Seregno oggi è una compositrice di musiche da film a Los Angeles, sotto contratto con la Signature Tracks. Sue le colonne sonore di molte serie televisive e realit ...

Kevin Schwantz conquistò il titolo in Classe 500 nel 1993 e una della livree della GSX-R1000R Legend Edition ricorda i colori visibili sulla moto guidata dal pilota statunitense in quella stagione. Un ...

