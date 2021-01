Cosa accade al corpo quando si è allergici ai gioielli (Di lunedì 25 gennaio 2021) I gioielli sono un accessorio immancabile per riuscire a completare alla perfezione i nostri outfit, rendendoli così perfetti. Un paio di orecchini, una collana, un bracciale o un anello, tutto questo è in grado di aggiungere quel tocco in più al nostro look. Inoltre questi possono avere un grande valore affettivo in quanto si può trattare di un regalo di qualcuno di speciale. Purtroppo però, spesso può capitare che questi gioielli possano portare reazioni allergiche sulla nostra pelle, causando arrossamenti e prurito. Foto: pixabay/DGlodowska Questo dipende soprattutto dal materiale che è stato utilizzato per la loro creazione, al quale in nostro corpo potrebbe essere allergico. Dipende dalla tipologia di metallo utilizzata, il contatto sia prolungato che breve, può portare ad una reazione allergica in quanto la nostra pelle assorbe ... Leggi su virali.video (Di lunedì 25 gennaio 2021) Isono un accessorio immancabile per riuscire a completare alla perfezione i nostri outfit, rendendoli così perfetti. Un paio di orecchini, una collana, un bracciale o un anello, tutto questo è in grado di aggiungere quel tocco in più al nostro look. Inoltre questi possono avere un grande valore affettivo in quanto si può trattare di un regalo di qualcuno di speciale. Purtroppo però, spesso può capitare che questipossano portare reazioni allergiche sulla nostra pelle, causando arrossamenti e prurito. Foto: pixabay/DGlodowska Questo dipende soprattutto dal materiale che è stato utilizzato per la loro creazione, al quale in nostropotrebbe essere allergico. Dipende dalla tipologia di metallo utilizzata, il contatto sia prolungato che breve, può portare ad una reazione allergica in quanto la nostra pelle assorbe ...

Corriere : Conte domani al Quirinale per dimettersi. Crisi di governo a una svolta: cosa accade ora - paoloangeloRF : Conte domani al Quirinale per dimettersi. Crisi di governo a una svolta: cosa accade ora - alceo67 : RT @SignorErnesto: Gli 'scienziati' di twitter si sentono sotto attacco. Il problema(perchè accade quanto sopra) é che tutti...tutti voi a… - Alessan77616441 : RT @Corriere: Conte domani al Quirinale per dimettersi. Crisi di governo a una svolta: cosa accade ora - pollypulas : RT @EssereAnimali: Abusi e violenze shock sui maiali nelle immagini trasmesse al @Tg1Rai. I nostri investigatori hanno documentato cosa acc… -