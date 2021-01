5 segnali per capire se ti ama davvero

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sei confusa e non riesci ase lui tiene o meno a te? Ecco una serie diinequivocabili che potrebbero chiarirti un pò le idee. Vediamo insieme quali sono. Trova sempre il tempo per te Quando un ragazzo prova sentimenti reali farà di tutto per trascorrere quanto più tempo possibile insieme: niente scuse o impedimenti improvvisi e continui, lui vorrà essere sempre più presente nella vostra vita, anche nelle piccole cose. Ti chiama per chiederti come stai Una di queste potrebbe essere ricollegata proprio al suo palesarsi nei momenti più disparati della giornata, con la semplice curiosità di sapere come stai e se tutto procede bene. Certo, il non ricevere alcuna chiamata durante la giornata non è sinonimo di disinteressamento, potrebbe essere timido o introverso, ma di sicuro sparire per giorni non è proprio un buon ...