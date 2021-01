GF Vip, nuova concorrente pronta ad entrare in casa: lo farà col suo pappagallo (Di domenica 24 gennaio 2021) Le novità inerenti il GF Vip non finiscono mai e, a quanto pare, nonostante il reality show stia per volgere alla fine, è previsto l’ingresso di una nuova concorrente. Sul sito Dagospia, infatti, è apparso un rumor inerente quello che accadrà nella puntata di venerdì 29 gennaio. In tale occasione, infatti, una nota opinionista dovrebbe varcare la soglia della porta rossa, pronta a mettersi in gioco in queste ultime settimane di reality show. A rendere la notizia ancora più interessante è il fatto che la donna in questione pare lo farà con il suo “amico speciale”. Ecco chi sarebbe la nuova concorrente del GF Vip A quanto pare, nella casa del GF Vip le sorprese non sono affatto finite qua, in quanto starebbe per entrare una nuova ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 24 gennaio 2021) Le novità inerenti il GF Vip non finiscono mai e, a quanto pare, nonostante il reality show stia per volgere alla fine, è previsto l’ingresso di una. Sul sito Dagospia, infatti, è apparso un rumor inerente quello che accadrà nella puntata di venerdì 29 gennaio. In tale occasione, infatti, una nota opinionista dovrebbe varcare la soglia della porta rossa,a mettersi in gioco in queste ultime settimane di reality show. A rendere la notizia ancora più interessante è il fatto che la donna in questione pare locon il suo “amico speciale”. Ecco chi sarebbe ladel GF Vip A quanto pare, nelladel GF Vip le sorprese non sono affatto finite qua, in quanto starebbe peruna...

