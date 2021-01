C’è Posta per Te: Can Yaman Poteva Regalare Di Più? (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è Posta per Te: la prima storia di un regalo ha visto protagoniste una nipote e una zia speciale con una storia abbastanza dura alle spalle. Con sofferenza e amore sono andate avanti e la nipote ha deciso di regalarle la presenza dell’attore turco Can Yaman che ha mandato tutti in delirio. Ecco che cosa è successo. C’è Posta per Te: Can Yaman manda in delirio pubblico e non solo, che sorpresa! La prima storia di un regalo della nuova puntata di C’è Posta per Te è stata sicuramente una delle Più attese da parte del pubblico che ha potuto finalmente rivedere Can Yaman, l’attore turco protagonista delle soap di successo n onda su Canale 5. Al suo ingresso in studio viene accolto con applausi ed urla tanto che Maria De Filippi ad un certo punto è costretta ad ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 24 gennaio 2021) C’èper Te: la prima storia di un regalo ha visto protagoniste una nipote e una zia speciale con una storia abbastanza dura alle spalle. Con sofferenza e amore sono andate avanti e la nipote ha deciso di regalarle la presenza dell’attore turco Canche ha mandato tutti in delirio. Ecco che cosa è successo. C’èper Te: Canmanda in delirio pubblico e non solo, che sorpresa! La prima storia di un regalo della nuova puntata di C’èper Te è stata sicuramente una delleattese da parte del pubblico che ha potuto finalmente rivedere Can, l’attore turco protagonista delle soap di successo n onda su Canale 5. Al suo ingresso in studio viene accolto con applausi ed urla tanto che Maria De Filippi ad un certo punto è costretta ad ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - infoitcultura : Michele Riondino commosso a C’è Posta per Te: “Mi capita spesso di…” - infoitcultura : C’è Posta per te, Chiara rifiuta la madre e i fratelli e chiude la busta dopo la rivelazione di Maria | Video Witty… - infoitcultura : Tradimenti, gelosie e debiti: a 'C'è posta per te' l'intricata storia di una famiglia palerm -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera