Prada Cup, Luna Rossa si arrende a Ineos e dovrà disputare la semifinale con American Magic (Di sabato 23 gennaio 2021) Ineos Team UK batte Luna Rossa Prada Pirelli, conquista la quinta vittoria consecutiva nel Round Robin della Prada Cup 2021 e si garantisce la certezza aritmetica del primo posto nel girone delle Challenger Series per la 36ma America’s Cup. I britannici volano direttamente in finale di Prada Cup, mentre Luna Rossa dovrà affrontare una semifinale al meglio delle sette regate contro gli statunitensi di American Magic. Il programma odierno si concluderà in seguito con due regate ‘fantasma’ (Patriot-Britannia e Patriot-Luna Rossa) per assegnare ufficialmente il sesto punto a Ineos ed il terzo alla barca sponsorizzata da ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021)Team UK battePirelli, conquista la quinta vittoria consecutiva nel Round Robin dellaCup 2021 e si garantisce la certezza aritmetica del primo posto nel girone delle Challenger Series per la 36ma America’s Cup. I britannici volano direttamente in finale diCup, mentreaffrontare unaal meglio delle sette regate contro gli statunitensi di. Il programma odierno si concluderà in seguito con due regate ‘fantasma’ (Patriot-Britannia e Patriot-) per assegnare ufficialmente il sesto punto aed il terzo alla barca sponsorizzata da ...

