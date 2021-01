Classifica marcatori Serie A 2020/2021: Cristiano Ronaldo in testa (Di sabato 23 gennaio 2021) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ...

junews24com : Risultati e classifica Serie A LIVE: pareggio tra Benevento e Torino - JuveSicilianDoc : RT @La_Bianconera: 760 gol, e ok... ma chi sta capendo qualcosa sulla classifica marcatori all time è bravo!?? Per alcuni deve ancora supera… - zazoomblog : Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 19^ giornata - #Classifica #Marcatori #Serie - Sportflash24 : Anticipo #SerieA 19^ giornata 2020-21: #BeneventoTorino 2-2. Marcatori: 31' pt #Viola (B), 4' st #Lapadula (B), 6'… - PianetaMilan : #Classifica #Marcatori @SerieA 2020-2021 - 19^ giornata - #calcio #SerieA #SerieATIM @acmilan #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori Classifica marcatori ponderata estero 22/01: En-Nesyri prende il comando in Liga Fantacalcio ® Cristiano Ronaldo: 'Siamo tornati, questa è la Juve che amiamo'

La punta della Juventus, dopo il successo in Supercoppa italiana, ha voluto elogiare la squadra con un post sui social.

Serie C girone C, 20a giornata: c’è Monopoli – Juve Stabia

La 1a giornata del girone di ritorno si apre con il match tra Monopoli e Catanzaro. Il Palermo ospita il Teramo, mentre il Bari affronta la Virtus Francavilla. Per la Ternana trasferta a Viterbo. Saba ...

La punta della Juventus, dopo il successo in Supercoppa italiana, ha voluto elogiare la squadra con un post sui social.La 1a giornata del girone di ritorno si apre con il match tra Monopoli e Catanzaro. Il Palermo ospita il Teramo, mentre il Bari affronta la Virtus Francavilla. Per la Ternana trasferta a Viterbo. Saba ...