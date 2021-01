La Via della Seta passa anche sul mare. Il commento di Valori (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 30 dicembre 2020 Cina e Unione europea hanno siglato un accordo in tema di investimenti reciproci. Dopo sette anni di negoziati, nel corso di una conference call tra il presidente cinese Xi Jinping e Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, affiancata dal presidente francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, è stato approvato il “Comprehensive agreement on investments” (Cai). Si tratta di un accordo storico che apre una nuova “via della Seta” tra il vecchio continente e l’immenso mercato cinese con particolare riguardo al settore manifatturiero e a quello dei servizi. In questi campi la Cina si impegna a rimuovere le norme che fino a oggi hanno fortemente discriminato le imprese europee, garantendo certezze legali per chi intende ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 30 dicembre 2020 Cina e Unione europea hanno siglato un accordo in tema di investimenti reciproci. Dopo sette anni di negoziati, nel corso di una conference call tra il presidente cinese Xi Jinping e Ursula Von Der Leyen, presidenteCommissione europea, affiancata dal presidente francese Emmanuel Macron, dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, è stato approvato il “Comprehensive agreement on investments” (Cai). Si tratta di un accordo storico che apre una nuova “via” tra il vecchio continente e l’immenso mercato cinese con particolare riguardo al settore manifatturiero e a quello dei servizi. In questi campi la Cina si impegna a rimuovere le norme che fino a oggi hanno fortemente discriminato le imprese europee, garantendo certezze legali per chi intende ...

