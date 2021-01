Governo: stallo non si sblocca, Colle resta notaio/Adnkronos (2) (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Adnkronos) - A questo punto il Quirinale segue l'evolversi della situazione, senza assolutamente formulare previsioni e lasciar filtrare attese su quelle che potranno essere le mosse e le decisioni di Conte e delle forze politiche. E' evidente che è il calendario dei lavori parlamentari a offrire un punto di snodo fondamentale: l'appuntamento sulla giustizia di mercoledì prossimo è "una prova di fuoco, lì si vedrà", come ha affermato oggi Tabacci, uscendo da palazzo Chigi dopo aver incontrato Luigi Di Maio. Una bocciatura della relazione del Guardasigilli porterebbe inevitabilmente all'apertura formale della crisi, oltre al peso politico che una sconfitta del genere avrebbe per Bonafede e il Movimento 5 stelle, di cui il Guardasigilli è anche capo delegazione al Governo. Il premier sarà quindi obbligato a trascorrere il week end nel tentativo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) () - A questo punto il Quirinale segue l'evolversi della situazione, senza assolutamente formulare previsioni e lasciar filtrare attese su quelle che potranno essere le mosse e le decisioni di Conte e delle forze politiche. E' evidente che è il calendario dei lavori parlamentari a offrire un punto di snodo fondamentale: l'appuntamento sulla giustizia di mercoledì prossimo è "una prova di fuoco, lì si vedrà", come ha affermato oggi Tabacci, uscendo da palazzo Chigi dopo aver incontrato Luigi Di Maio. Una bocciatura della relazione del Guardasigilli porterebbe inevitabilmente all'apertura formale della crisi, oltre al peso politico che una sconfitta del genere avrebbe per Bonafede e il Movimento 5 stelle, di cui il Guardasigilli è anche capo delegazione al. Il premier sarà quindi obbligato a trascorrere il week end nel tentativo di ...

