CAUSA CONTRO TWITTER: RESPINGE PIÙ VOLTE LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DI VIDEO ESPLICITI CON MINORI PERCHÉ “NON VIOLAVANO GLI STANDARD” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una nuova CAUSA CONTRO TWITTER accusato di chiudere un occhio sulla pornografia infantile sulla sua piattaforma, avrebbe respinto le ripetute richieste di una vittima minorenne di abusi sessuali che chiedeva di rimuovere immagini esplicite ottenute attraverso il ricatto.La CAUSA , presentata mercoledì dalla vittima adolescente e da sua madre nel distretto settentrionale della California, sostiene che TWITTER si sia rifiutato di ritirare i VIDEO sessualmente ESPLICITI sulla base del fatto che non hanno violato le sue politiche, consentendo loro di accumulare oltre 150.000 visualizzazioni. . Il querelante nel caso – identificato solo come “John Doe” nei documenti del tribunale – dice che aveva solo 13 anni quando è stato manipolato per condividere immagini di se ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una nuovaaccusato di chiudere un occhio sulla pornografia infantile sulla sua piattaforma, avrebbe respinto le ripetute richieste di una vittima minorenne di abusi sessuali che chiedeva di rimuovere immagini esplicite ottenute attraverso il ricatto.La, presentata mercoledì dalla vittima adolescente e da sua madre nel distretto settentrionale della California, sostiene chesi sia rifiutato di ritirare isessualmentesulla base del fatto che non hanno violato le sue politiche, consentendo loro di accumulare oltre 150.000 visualizzazioni. . Il querelante nel caso – identificato solo come “John Doe” nei documenti del tribunale – dice che aveva solo 13 anni quando è stato manipolato per condividere immagini di se ...

