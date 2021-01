Google e i giornali francesi hanno firmato un accordo per la protezione del copyright (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedì Google ha annunciato di aver firmato un accordo per la protezione del copyright con l’Alleanza della stampa d’informazione generalista francese, un sindacato che rappresenta 300 tra giornali e riviste d’informazione politica e generalista in Francia. Si tratta di una Leggi su ilpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Giovedìha annunciato di averunper ladelcon l’Alleanza della stampa d’informazione generalista francese, un sindacato che rappresenta 300 trae riviste d’informazione politica e generalista in Francia. Si tratta di una

